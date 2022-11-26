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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Çevrem ‘Çin malı İrem’lerle dolu

İrem Derici, iddialı açıklamalar yaptı: "Mevzu starlıksa benim sağımda solumda kimseyi göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı, oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok. Sahte samimiyeti halk yemiyor. 'Bu Çin malı İrem' diyorlar."

Çevrem ‘Çin malı İrem’lerle dolu
Yeni şarkısı Yaz Gülü'nü çıkaran İrem Derici, rakiplerine göndermelerde bulundu. "Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil" diyen ünlü şarkıcı, "Benden sonra millet baktı ki, bu işe yarıyor. Bu yolu izlediler. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. O sahte çakma samimiyeti de o kadar yemiyor ki Türk halkı, bunu 'Çin malı İrem' diye yorumluyor" ifadelerini kullanarak rakip tanımadığını söyledi.
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Çevrem ‘Çin malı İrem’lerle dolu
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