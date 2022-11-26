Çevrem ‘Çin malı İrem’lerle dolu

Yeni şarkısı Yaz Gülü'nü çıkaran İrem Derici, rakiplerine göndermelerde bulundu. "Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil" diyen ünlü şarkıcı, "Benden sonra millet baktı ki, bu işe yarıyor. Bu yolu izlediler. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. O sahte çakma samimiyeti de o kadar yemiyor ki Türk halkı, bunu 'Çin malı İrem' diye yorumluyor" ifadelerini kullanarak rakip tanımadığını söyledi.