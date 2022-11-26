Tarık, Öykü’yü yanına alıp evi terk etti

'Aldatmak' dizisi önceki akşam ekrana gelen onuncu bölümüyle yine izleyicilerine büyük heyecan yaşattı. atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı. Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.Güzide'nin kendine gelmesiyle herkes büyük bir sevinç yaşadı. Yeşim'in daha önce Güzide'nin evinden aldığı saati Öykü'nün kolunda gören Tarık ise, Yeşim'in yalan söylediğini anladı ve Öykü'yü de alarak evi terk etti.