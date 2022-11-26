Türk tasarımlar İngilizlerin sofralarını süsleyecek

Mutfakve sofra kategorisindeki ürünleriyle uluslararası arenada da dikkat çeken Karaca, Londra'da ilk mağazasını açtı. Marka Türk kültürünü yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan tasarım ürünlerini Islington Meydanı'ndaki mağazasında buluşturacak.Karaca CEO'su Fatih Karaca, "Ürünlerimizle global pazarda gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki her kültürde sofra düzeni ayrı bir önem taşıyor. Her ülkenin dili, damak tadı farklı olsa da hep güzel ve özenli sofralarda bir araya geliyoruz. Farklı pazarlarda, farklı kültürlerle ürünlerimizi buluşturarak, marka değerimizi sınırların ötesine taşıyoruz. Porselen konusunda köklü bir tarihe sahip olan İngiltere'de yer alacağımız için çok gururluyuz" açıklamasında bulundu.