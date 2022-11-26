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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda

İş dünyasının ünlü çifti Haluk- Suzan Sabancı Dinçer’in kızı Ceyda Sabancı Dinçer’in sosyal medya hesabında yaşadığı yer olarak İstanbul yerine CONSTANTINOPLE ibaresini kullanması dikkat çekiyor. Dinçer’in, Yunan ve Rumların özellikle kullandığı ismi tercih etmesi yadırganıyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda
İş ve sosyete dünyasının yakından tanıdığı Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çiftinin 25 yaşındaki kızları Ceyda Sabancı Dinçer, şu an Amerika'da yaşıyor. Harvard Üniversitesi mezunu olan ve şimdilerde Morgan Stanley'de çalışan Ceyda, sosyal medya hesabında İstanbul yerine Constantinople ibaresini kullanıyor.



Dinçer'in şehrimiz için bu ismi tercih etmesi yadırganıyor. Yunan ve Rumların kendilerine ait olduğu iddiasını vurgulamak için Constantinopolis dediği şehir için Ceyda'nın da aynı tabiri kullanması şaşırtıcı. Biz Türkler bu durumdan pek hoşlanmıyoruz. Eğer bilmeyerek bunu yapıyorsa vazgeçmesini tavsiye ediyorum.
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Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda
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