Annelerin içi rahat bir kaşık yağla çocuklara sağlıklı yemekler

Annelerin hayatı koşturma içinde geçiyor. Ben de onlardan biriyim. Kızımı sabah okula gönderdikten sonra ofise doğru yol alıyorum. Ardından gündem toplantısı, röportajlar, köşe yazıları derken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. İşte bu nedenle biz annelerin zamanı iyi değerlendirmesi ve pratik olması gerekiyor. Hepimiz özellikle çocuklarımızın beslenmesi konusunda hassasız. Onları en sağlıklı gıdalarla beslemek istiyoruz. Ama aynı zamanda lezzetli olması gerekiyor ki, çocuklar itiraz etmeden yiyebilsin. Benim kızım da yemek konusunda oldukça seçici. Onun sevdiği yemekleri en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyorum ama çalışan bir anne olarak zamanın çok kısıtlı. Özellikle anne köftesi ve patates kızartması favorisi... Ancak kızartmalar çok yağ çektiği için sık yapmak istemiyorum. İşte tam da bu sebeple şu an çok trend olan air fryer mutfak ürünlerinden almak istedim. Araştırmalarımı yaptıktan sonra Karaca'nın Air- Pro Cook XL modelini tercih ettim.





ÇOCUKLARIN FAVORİSİ ANNE KÖFTESİ

Kızım okuldan gelmeden bir saat önce yetişebildim eve. Hemen köftelerimi yoğurup sadece bir kaşık yağ ilave ederek Karaca Air Pro Cook XL'a yerleştirdim ve 20 dakika sonra içi dışı gayet güzel bir şekilde pişerek yemeye hazırdı. Tabii, anne köftesi patates kızartmasız olur mu? Olmaz! Sadece bir kaşık yağı patateslere ekleyerek kızarttım. İçin rahat, çünkü çok az yağ kullanıyorum. Üstelik ben zeytinyağı ekleyerek yapıyorum. Böylelikle sağlıksız bir şey kullanmamış oluyoruz. Kızım eve girdiğinde mis gibi anne köftesi ve patates kızartması kokusunu duyunca çok mutlu oluyor. Tabii, onun mutluluğu ve iştahla tabağındaki yemekleri bitirmesi benim de neşeme neşe katıyor. Hani, çocuklarımızın karnı doyunca biz anneler de doyuyoruz ya, işte öyle bir rahatlık yaşadığım...





FİLM IZLERKEN KURUTULMUŞ MEYVE

Sonrası ödevlerin yapılması, çeşitli etkinlikler ve çizgi film izlemekle devam ediyor. Ancak, çocuklar bu arada hep abur cubur yemek istiyor. Benim kızım cips yemeyi çok seviyor. Ancak o cips yerken benim de içim içimi yiyor. Anne yüreğim bu duruma da bir çare buldu. Karaca Air Pro Cook XL ile meyve kurutuyorum. Elma, kivi, armut, muz, portakal, mandalina ve daha bir çok meyveyi bu aletle kurutmak mümkün. Kızımın favorisi kurutulmuş elma dilimleri. Çizgi film izlerken cips yerine elma kurusu yiyoruz. Kızım hem vitamin almış oluyor hem de atıştırmalık olduğu için sağlıksız seçenekleri isterim diye tutturmuyor.



CİPS YOK ELMA KURUSU VAR

Peki, meyve nasıl kurutuluyor? Ben elmaları ince ince dilimledim. Air Pro Cook sepetine, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirdim. Cihazın hemen üzerindeki sebze/ meyve kurutma düğmesine basmam yeterli oldu. Kuruyan meyveleri hava almayan bir kaba koyarak saklıyorum. Kızım her istediğinde sağlıklı atıştırmalık olarak gönül rahatlığı ile yediriyorum. Bu arada bir sır daha vereyim, KARACA AIR PRO COOK XL ile meyveli, çikolatalı kekler de yapabiliyoruz.





KIZIMIN ARKADAŞI OLDU

Kızım okuldan gelince, yemekler KARACA AIR PRO COOK XL'ta pişerken, biz de el, yüz yıkama, kıyafetleri değiştirme gibi rutinlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii, bir taraftan yemekler yanmasın aman kontrol edeyim gibi endişelerim oluyordu KARACA AIR PRO COOK XL'den önce. Ancak şimdi, günlük işlerimi yaparken KARACA AIR PRO COOK XL bana yemeğin durumunu kendi haber veriyor. Çünkü konuşuyor! Yemeğin hazır olup olmadığını, patateslerin havalanması gerektiğini kendi söylüyor. Bu özelliğine kızım bayılıyor. Öyle ki, onun her söylediğini hemen bana yetiştiriyor. Çocuklar bu aletle hemen bağ kuruyor, benden söylemesi...



YÜZDE 41 ELEKTRIK TASARRUFLU

"Acaba bu alet çok elektrik harcar mı?" gibi bir soru işareti de oluyor kafamızda? Benim Karaca Air Pro Cook XL'ı seçmemin en büyük nedenlerinden biri de yüzde 41 enerji tasarruflu olmasıydı. Böylelikle, meyve kuruturken, ızgara, kek yaparken içim rahat.