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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Lazer mağduru kızlara yanık raporu

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı oldu. Bir güzellik merkezine giden kardeşler, vücutlarında izler oluşunca suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin atadığı bilirkişi, yanıkları tespit etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Lazer mağduru kızlara yanık raporu
Son dönemde birçok genç kız, lazer uygulamaları sırasında büyük sorunlar yaşıyor. Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ile Zeynep Seren de aynı dertten muzdarip!



Beşiktaş'taki bir güzellik merkezine giden kardeşler, işlemler sonrasında vücutlarında yanık izleri oluştuğunu fark edip şikayetçi olmuştu. Mahkeme tarafından bilirkişi raporu istendi.



Bilirkişi, Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'de ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu tespit etti. Dava ertelendi.
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Lazer mağduru kızlara yanık raporu
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