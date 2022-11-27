Lazer mağduru kızlara yanık raporu

Son dönemde birçok genç kız, lazer uygulamaları sırasında büyük sorunlar yaşıyor. Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ile Zeynep Seren de aynı dertten muzdarip!Beşiktaş'taki bir güzellik merkezine giden kardeşler, işlemler sonrasında vücutlarında yanık izleri oluştuğunu fark edip şikayetçi olmuştu. Mahkeme tarafından bilirkişi raporu istendi.Bilirkişi, Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'de ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu tespit etti. Dava ertelendi.