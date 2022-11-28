Elif, Güneş’e kavuşabilecek mi? “Bir Küçük Gün Işığı” bomba gibi bir bölümle geliyor!

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur.
Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.
Bir Küçük Gün Işığı 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kimseye vermiyorum onu!" | Video
Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar.
Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur.
Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir.
Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.