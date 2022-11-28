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Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:24 Son Güncelleme: 28.11.2022 07:26

Elif, Güneş’e kavuşabilecek mi? “Bir Küçük Gün Işığı” bomba gibi bir bölümle geliyor!

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” bugün atv ekranlarına geliyor.

Elif, Güneş’e kavuşabilecek mi? “Bir Küçük Gün Işığı” bomba gibi bir bölümle geliyor!

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur.

Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.

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Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar.

"BIRAKMAM SENİ"

Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir.

Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur.

Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir.

Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle bu akşam atv'de.

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Elif, Güneş’e kavuşabilecek mi? “Bir Küçük Gün Işığı” bomba gibi bir bölümle geliyor!
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