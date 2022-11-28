Popçu Atiye, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. İki saat sahnede kalan genç şarkıcı konserinde 'Dalgana Bak', 'Budur', 'Salla', 'Aşkistan', 'Ya Habibi', 'Soygun Var' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.Şarkıcı, konser öncesi hemcinslerine "İyi ki kadınım. Kadın olarak dünyaya geldim ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Güçlü bir kadınım. Kendimi seviyorum, güveniyorum ve tüm bunları bütün kadınlar için diliyorum. Hepimiz kendimizi olduğumuz gibi sevelim. Ve güçlü olalım ki kimse bize zarar vermesin. Yaşasın kadınlar" diye çağrıda bulundu.