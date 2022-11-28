‘Madagaskar’da Türk bayraklarını sallayarak teşekkür ettiler’

POPUN sevilen sesi Buray, önceki akşam Girne'de konser verdi. Geçtiğimiz yaz yıldız falında aşk çıkan, ardından kısa süreli bir ilişki yaşayan Buray, "Fala da falcılara da tövbeliyim" dedi. Tatil için gittiği Madagaskar'da su kuyusu açtıran Buray, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Son bir buçuk yılda 17 ülke gezdim. Gittiğimiz yerlerde ufak sihirli dokunuşlar yapmak istiyoruz. Orası dünyanın en fakir ülkelerinden. Çocuklar için su kuyusu açtırdık. Bize Türk bayraklarını sallayarak teşekkür ettiler" dedi.