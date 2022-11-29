Aylin Coşkun, 15 yıldır baktığı babası gizlice evlenince yardımı kesti

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu. İzmir'deki evinde ikamet eden babasının hastane masrafları dahil her ihtiyacını karşılayan şarkıcı, iddiaya göre babasının yıllar önce gizli bir şekilde evlendiğini öğrendi. Bunun üzerine babasının kullanımına tahsis ettiği kredi kartını kapattırdı. Ancak ünlü şarkıcı, bu gelişme sonrası babasının tehditlerine maruz kalmaya başladı.Yine iddiaya göre, babası genç şarkıcının magazin hayatını karartmakla, evlilik hayatını ise bitirmekle tehdit ederken Coşkun, babasının yaşadığı evi terk etmesini istedi. Bu duruma daha fazla öfkelenen baba Girgin, evi yakmakla tehdit edip, basının karşısına çıkıp kızına iftira atacağını söyledi ve 1 milyon dolar istedi.Babasının tehditlerine maruz kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Coşkun ifadesinde, babasının şantaj ve tehditlerine dair mesaj ve ses kayıtları olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.