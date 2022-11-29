‘Felek’ten bir albüm

ATV dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın müziklerini yapan Levent Güneş, Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettiriyor. Güneş'in 4 eserden oluşan 'Felek' isimli albümü dijital platformlarda yerini aldı. Londra' da kurduğu şirketiyle kültürümüzü yurt dışında da temsil eden Güneş'in albümünde usta oyuncu Turgay Tanülkü ve Ahmet Aslan da yer aldı. Tanülkü, Mahzuni Şerif'in 'Buldular Beni' isimli eserinin bir kıtasına sesiyle hayat verirken, Aslan ile de 'Yemin Oldu, Ant Oldu' şarkısına düet yaptılar. Güneş, Neyzen Tevfik'in şiirinden bestelenen ve albüme de adını veren 'Felek' şarkısına Londra'da klip de çekti.