Filmin geliriyle engelliler merkezi yapılacak

Oyuncu Devrim Kabacaoğlu, küçük yaşlarda yaşadığı bir yangın sonrasında vücudunda bazı engeller bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın hayatının beyazperdeye aktarıldığı 'Buğday Tanesi' filminde, milletvekilinin gençliğini oynadı. Kabacaoğlu, "Rolüme büyük bir titizlikle hazırlandım. Senaryonun azimli bir hayat hikayesinden uyarlanması beni çok etkiledi" diye konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde AKM'de galası yapılacak olan filmin geliri ile İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak.