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Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:01

Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Osman Bey gemileri yakıyor!

Her Çarşamba reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 30 Kasım Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 106’ncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman’da, Osman Bey bir yandan Olof’la mücadele ederken karşısında İsmihan Sultan, Bayındır Bey ve Turgut Bey’i bulmuştur. Osman Bey karşısındaki kim olursa olsun yıkıp geçmeye kararlıdır. Osman Bey bütün gemileri artık yakmıştır. Öte yandan Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır.

Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman’da Osman Bey gemileri yakıyor!

Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?

BÜYÜK AŞKA BÜYÜK ENGEL!

Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?

İSMİHAN SULTAN'IN PLANI

İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

TURGUT BEY, OSMAN BEY'E İHANET Mİ EDİYOR?

Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır?

Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Osman Bey gemileri yakıyor!
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