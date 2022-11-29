Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.