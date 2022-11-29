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Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:53 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:19

Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı

Bir döneme damga vuran "Bizimkiler" dizisinde Almancı Davut’un eşi olarak hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi, toprağa verildi.

AA
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi. Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

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Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı
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