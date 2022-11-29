Ronaldo Türkiye’de

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü kalıcı olarak İstanbul'a getirildi. Figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrarken, yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.Ronaldo'nun figürü, Portekiz Milli Takımı'nın yeşil ve kırmızı formasını ve futbolcunun dünya kupasında giydiği kramponlarını giyiyor. Kalıbı 170 saatte çıkarılan figürün saç, kirpik ve kaş ekimi 140 saatte tamamlandı. Figüründen çok etkilenen futbomcu "İki Ronaldo var gibi!" dedi