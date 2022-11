Bendeniz, yeni albümü 'Best Of Bendeniz Vol 2'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. İlki 2018'de yayınlanan Best Of albümünün ikinci bölümü hayranlarından tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçı "Gerçekten bizi çok özlemişler, hepsinin gözünde bunu görüyorum. Şunu anladım ki hitlerim kadar duygusal şarkılarımla da iz bırakmışım. Göz önünde olmayı sevmiyorum. Unutulma gibi bir korkum hiçbir zaman olmadı" dedi.