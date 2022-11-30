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Giriş Tarihi: 30.11.2022

25’inci yıla özel albüm

25’inci yıla özel albüm
Hasan Basri Budak, televizyonda yaptığı türkü programının ardından dijitalde ünlüler ile yaptığı araba sohbetleri ile Türkiye'yi geziyor. Budak'ın deneyimlerini paylaştığı bu format büyük ilgi çekiyor. 25. yılına özel bir albüm hazırlığında olan Budak, türkülerin sevilen isimlerini bir albümde toplayacağını ve bu albümde müzik dinleyicisinin gönlünde taht kurmuş çok özel seslerin yer alacağını söyledi. Hasan Basri Budak, türküye adanmış çeyrek asırlık birikimini yansıtacağı albüm için stüdyodaki çalışmalarını sürdürüyor.
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25’inci yıla özel albüm
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