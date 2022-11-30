Amasya’daki trafik kazasında yaralanan tiyatroculardan Özgür Ayaz da taburcu edildi

Yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.