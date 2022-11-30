‘Annesinin evi Seren Serengil’e devrettiğine şahit oldum’

Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Bostancı'daki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açmıştı. Serengil'in üvey kardeşi Fulya Telli ise, Serengil'in annesine bakmadığını, üstelik tezgah kurup 30 milyonluk evini üzerine geçirdiğini söylemişti. Serengil ise bu iddiaları yalanlayarak "Annem bu evi sana vereceğim diyordu. Zaten vasiyeti buydu. Noterde de kendisi beyan etti. Eski eşlerime güvenmediği için önceden bu isteğini hayata geçirememişti, şimdiki sevgilime ise onay verdi. Annem davayı üvey ablalarımın baskısıyla açtı" demişti.GÜNAYDIN, Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın dava dilekçesindeki ifadesine ulaştı. Tohma, ifadesinde kız arkadaşı ve annesi hakkında kendisinin de şahit olduğu detayları paylaştı.Seren'le 3.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi annesi ile maddi ve manevi olarak ilgilenmektedir. Nevin Hanım'ın bütün giderlerini, faturalarını ve aidatlarını karşılamaktadır. Kız kardeşi Fulya'ya para gönderip annesine vermesini istiyordu. Ben bunlara şahidim. Hatta kendi elimle teslim ettiklerim de oldu. Bir kez 15 bin TL'yi Seren adına annesine verdim.Bu olaylar olmadan önce Nevin Teoman bize sık sık gidip geliyordu. Birlikte tekne gezisine çıkıyorduk. Annesi haftada iki-üç gün Seren'in evinde kalıyordu.Biz Ankara'ya Seren ile birlikte gittik. Daha sonra annesi bir arkadaşı ile birlikte iki gün sonra Ankara'ya geldi. Seren'in, Ankara'da güzellik merkezi var. Nevin Teoman da kızından kendisine bakım yaptırmasını rica etti, kızı bakım yaptırdı. GATA ve noterden sonra birlikte akşam yemeği yedik. Nevin Teoman o akşam yemekte Seren'in daha önceki arkadaşlarına ve eşlerine güvenmediğini, bu nedenle ona herhangi bir şey vermediğini ancak bana güvendiğini söyledi ve bu sebeple dava konusu evi kızına verdiğini belirtti. Ben buna bizzat şahidim. Sözleşme ya da vasiyet olması konusunda bir bilgim yoktur. Nevin Teoman ayrıca bu kararını kız kardeşlerine söylememesini istedi. Notere giderek evi Seren'e devir ettiğini de ifade etti. Seren kesinlikle evi satmaya kalkmadı, evde oturdu. Hatta evin tüm bakım masraflarını, aidatlarını karşıladı. Ortalama 200 bin TL masraf yaptık diye hatırlıyorum eve. Hatta doğalgazı bozulduğunda ben usta götürüp yaptırdım.Nevin Teoman, bizden uzaklaştırıldı. Annesi bir anda bizimle görüşmemeye, aradığımızda telefonu açmamaya başladı. Bunun sebebinin Nevin Teoman'ın diğer kızları olduğunu düşünüyorum.Annesi evi Seren'e verdikten bir buçuk yıl sonra bile biz gayet iyiydik, oturup yemek yiyor, birlikte vakit geçiriyorduk. Aradaki gerginlik son üç-dört aydır var. Seren Serengil'in bir kısım muhasebe işleri ile diğer kız kardeşi ilgileniyordu. Biz Seren'in E-devlet şifresini kardeşi Fulya'ya verdik. Muhtemelen taşınmaz konusunda oradan bilgi sahibi oldu.Nevin Teoman'ın kızı Fulya'nın bir botanik bahçesi var. Hatta Fulya burayı benim devralmamı ve ona da pay vermemi istedi. Bunun haricinde bir geliri olduğunu düşünmüyorum.Biz Nevin Teoman'a elden paralar da verdik. Hatta en son apartman aidatını kızı Fulya'ya annesine vermesi için bankadan çekip verdim. Buna rağmen aidat borcu ödenmemiş ise bizim bir bilgimiz yoktur. Seren'in oturduğu evin kira sözleşmesi annesi üzerinedir. Bundan kaynaklı haciz olup olmadığı konusunda da bir bilgim yok. Seren annesinin sağlık ihtiyaçlarını da karşılıyordu. Annesi "Bankadan para çekmeyi bilmiyorum" dediği için biz paraları hep elden verdik.