İrem Helvacıoğlu: Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, katıldığı Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nda samimi açıklamalar yaptı. Gazetecilerle konuşan Helvacıoğlu, geçmişte fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyerek "Psikolojik şiddet de gördüm ama sonradan fark ettim bunu. Artık şiddet uygulayanları hayatıma almıyorum" dedi.Oyuncu, Yolaç Özcan'la ilişkisi hakkında da şöyle konuştu: "İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Set dışında hep birlikteyiz, bize kalan vakti güzel değerlendirmeye çalışıyoruz, evlilik teklifi için ise kısmet diyorum."