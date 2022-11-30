Mahkeme Cem Yılmaz’ı haksız buldu 10 bin dolar nafakaya devam

OyuncuAhu Yağtu ile Cem Yılmaz'ın nafaka davasında karar çıktı! Yağtu, 2012 yılında evlendiği Yılmaz ile 20 ay sonra yollarını ayırmıştı. Boşanma davasının sonucunda Yılmaz'ın, 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Yağtu'ya ise 500 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Yılmaz, nafakanın 40 bin liraya düşürülmesini talep etmişti.Mahkeme, Yılmaz'ın 70 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Bunun üzerine Yağtu, istinafa başvurdu. Ünlü oyuncu, Yılmaz'ın reklamlarda rol aldığını, dizilerinin yayında olduğunu, yurt dışındaki evlerinden döviz cinsi kira aldığını, dolayısıyla enflasyondan etkilenmediğini belirtti. Mahkeme, Yağtu'yu haklı buldu. Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek.