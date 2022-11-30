Mahkemeye gelen Dila herkesi şoke etti

ATV'ninpazartesi akşamları yayınlanan dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' yüzde 6,75 izlenme oranı ve yüzde 16,19 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Dizide son anda duruşmaya gelen Dila kızından vazgeçmediğini, abisinin sunduğu dilekçeyi zorla imzaladığını söyledi. Ümran bir kez daha kazandı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre salı günü ise en çok izlenen gündüz kuşağı programı 'Esra Erol'da' oldu. Gönüllere taht kuran program reytinglerde yüzde 7,10 izlenme oranı ve yüzde 27,37 izlenme payı alarak en çok izlenen gündüz kuşağı programı oldu. Programda 450 bin TL'sini kaptıran Halis Amca'yla ilgili gerçek ortaya çıktı.