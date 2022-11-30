Son Dakika: Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı! Fazıl Say ile Ece Dağıstan adliyeden el ele çıktı!

"ÇOK ÜZGÜNÜM... ECE MUTLU OLSUN"

Say, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye' hem de 'hiçbir şeye' yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun."