Son Dakika: Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı! Fazıl Say ile Ece Dağıstan adliyeden el ele çıktı!

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce İtalya'nın Milano şehrinde Ece Dağıstan ile evlendi. Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 3 yıllık evliliklerini bugün sonlandırdı.
ADLİYEDEN EL ELE ÇIKTILAR
Beykoz Adliyesi'nde görülen dava tek celsede sona erdi. Fazıl Say ile Ece Dağıstan adliyeden el ele çıktı!
FAZIL SAY'DAN İLK AÇIKLAMA
Ünlü piyanist konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Say açıklamasında, "Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki." ifadelerini kullandı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM... ECE MUTLU OLSUN"
Say, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye' hem de 'hiçbir şeye' yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun."
"ECE HEP İYİ OLSUN"
Ayrıca ünlü piyanist, "Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir 'büyük' sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle." ifadelerini kullandı.