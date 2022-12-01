‘Empati ve sevgi varsa engel yoktur’

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan 'Buğday Tanesi' adlı film, basına tanıtıldı. 2 Aralık'ta vizyona girecek, galası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleşecek olan filmin başrolünde Kutsi yer alıyor. Kutsi, gişe geliri ile İstanbul'a bir engelsiz yaşam merkezi daha kurulacak olan filmle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Buğday Tanesi' ile birlikte aslında hiçbir engelimizin olmadığını gördüm. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Filmin hikâyesini ilk dinlediğimde ve okuduğumda çok yoğun duygular hissettim. Filmde beni en çok etkileyen 'Yere düştüğünde değil; vazgeçtiğinde kaybedersin' cümlesi oldu. İnsanların bu anlamda empati kurması çok önemli. Çünkü engelli vatandaşlarımızın yaşadığı psikolojik sorunlar küçümsenmeyecek kadar büyük.''