Kardeşlerim’de ölümle karşı karşıya kalan Sevgi için gergin bekleyiş!

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.

Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.

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Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

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