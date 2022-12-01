Haberler Günaydın Haberleri Kardeşlerim’de ölümle karşı karşıya kalan Sevgi için gergin bekleyiş!
Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:10

Kardeşlerim’de ölümle karşı karşıya kalan Sevgi için gergin bekleyiş!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de ölümle karşı karşıya kalan Sevgi için gergin bekleyiş!

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.

Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.

Kardeşlerim 70. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bize neler yaptığını unuttun galiba" | Video

Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerim’de ölümle karşı karşıya kalan Sevgi için gergin bekleyiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA