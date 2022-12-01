MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkanı olduğu ve kısa adı MESAM olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Sanatçı Recep Ergül yaptığı açılış konuşmasında, "MESAM bugün 35 yaşında. Biz MESAM'da yeni bir sayfa açtık. Ülkemizin kültürel zenginliğini MESAM'ın kademelerine taşımak hedefimdi bunu başardığım için mutluyum. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği rock müzik, Roman müziği, Karadeniz Müziği hepsi şuanda MESAM'da üst kurullarında temsilcileriyle temsil ediliyor" dedi.

13 bin 500 MESAM üyesine eşit hizmet ettiklerini belirten Ergül, "Bize oy verenler ve vermeyenler diye bir ayrıma gitmedik. En az telif getirisine sahip olanda en çok olanda aynı hizmeti görüyor. Eşit muamele görüyor. Üyelerimizi MESAM'ın merkezine koyduk" diye konuştu.