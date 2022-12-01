MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye'nin ilk ve en büyük meslek birliği Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 35. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı. MESAM'ın gurur gecesine ünlüler akın ederken Selda Bağcan, Özdemir Erdoğan, Fuat Güner, Mazhar Alanson, Yıldız Tilbe, Ferhat Göçer, Selami Şahin, Ferdi Tayfur, İlham Gencer ve Atilla Atasoy'a ödül verildi. Törene katılamayan ünlülerin ödülleri, yakınlarına, kendilerin temsil eden şirket ve kişilere verildi.
Başkanı olduğu ve kısa adı MESAM olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Sanatçı Recep Ergül yaptığı açılış konuşmasında, "MESAM bugün 35 yaşında. Biz MESAM'da yeni bir sayfa açtık. Ülkemizin kültürel zenginliğini MESAM'ın kademelerine taşımak hedefimdi bunu başardığım için mutluyum. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği rock müzik, Roman müziği, Karadeniz Müziği hepsi şuanda MESAM'da üst kurullarında temsilcileriyle temsil ediliyor" dedi.
13 bin 500 MESAM üyesine eşit hizmet ettiklerini belirten Ergül, "Bize oy verenler ve vermeyenler diye bir ayrıma gitmedik. En az telif getirisine sahip olanda en çok olanda aynı hizmeti görüyor. Eşit muamele görüyor. Üyelerimizi MESAM'ın merkezine koyduk" diye konuştu.
SANATÇILAR TOPLUMA ÖRNEK KİŞİLERDİR
Eleştirilerin yönetimsel anlamda olması gerektiğini belirten Recep Ergül, "Nezaketin yerini nobranlığın aldığı günümüz dünyasında nezaketi temsil eden sizlersiniz. Sanatçı duyarlılığı bilinci ile her biriniz bu topluma örnek olduğunuzu biliyorum. Kendi küllerinden doğan bu meslek birliğinde yeniden beste yapmak için umutlanmış sizler çok daha ölümsüz eserlere imza atacaksınız" dedi.
BAŞARI, ONUR VE 35 YIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Başarı ödülü alanında Toygar Ali Işıklı, Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Fazıl Say, Cem Ali Öğet'in de aralarında bulunduğu sanatçılara ödül verildi. MESAM'ın kurulduğu tarihten itibaren üye olan Atilla Atasoy, Bora Ayanoğlu, gibi isimlerde ödülünü alırken, Aşık Veysel, İbrahim Erkal, Ahmet Kaya, Yıldırım Gürses, Mahzuni Şerif, Atilla Özdemiroğlu, Neşat Ertaş, Esin Engin adına onur ödülleri, Sezen Cumhur Önal, Ferdi Tayfur, Selami Şahin, Selda Bağcan, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, Özdemir Erdoğan, Mustafa Kul ve Orhan Gencebay'a verildi. Mnedeniyle ödülünü alamayan sanatçıların yakınlarına ödülleri takdim edildi. Törenin sunumunu sanatçı Ekrem Ataer yaptı.
MESAM&MSG ANISINA ÖDÜL FERHAT GÖÇER'E VERİLDİ
MESAM&MSG anısına ödül ise MSG Başkanı Ferhat Göçer'e verildi. MESAM Başkanı Recep Ergül, Ferhat Göçer'e ödülünü takdim ederken iki meslek birliğinin kısa süre öncesine kadar düşman olmasının çok büyük acılara neden olduğunu söyledi.
Bu nedenle gelirlerinin iyice düştüğünü Uluslararası telif birliği CİCAC'tan ihraç edildiklerini belirten Recep Ergül, "Kamuoyunda saygınlığımız zedelendi. Artık çok mutluyuz. Tüzel kişilikleri ayrı devam etse de iki meslek birliği tek yürek ve tek yumruk olarak birlikte hareket ediyoruz" dedi.
Ferhat Göçer ise yıllarca ayrılıktan kaynaklanan çok ciddi kan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'de ve yurt dışında boynumuz hep eğikti. Birbirimize düşmekten var olan haklarımızı savunmaktan eksik kalıyorduk. Recep Ergül ve ben bu yolculuğa çıkarken birbirimiz e söz verdik" diye konuştu.