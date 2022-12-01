‘Sarışın-esmer takıntım yok’

Hepsi grubu ile adı özdeşleşen Yasemin Yürük, katıldığı davette soruları yanıtladı. Yürük "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Bu sıralar senaryo okuyorum. Projeler geliyor. İçime sinen bir şey olursa oynamak istiyorum" diye cevap verdi. Hepsi grubunun belgeselinin yapılacağından da söz eden Yürük, "Dijital bir platformda yayınlamak istiyoruz. Elimizde küçük yaşlardan beri olan birçok anı, fotoğraf ve video var" dedi. Yürük, aşk hayatıyla ilgili de "Hayatıma alacağım kişinin karakteristik özelliklerine dikkat ederim. Öyle sarışın, esmer gibi takıntım yoktur" dedi.