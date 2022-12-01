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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Savcı ‘ceza alsın’ dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Savcı ‘ceza alsın’ dedi
Türkiye eski güzeli Merve Büyüksaraç'ın aile kavgası başına dert oldu. Büyüksaraç'ın bir alacak-verecek meselesi sonrası dayısına hakaret etmekten aldığı 87 günlük adli para cezası tam ertelenecekken, aynı suçtan daha önce de ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Eski hakaret dosyasından tekrar hakim karşısına çıkan Büyüksaraç, dayısıyla olan kavgada asıl darp edilenin kendisi olduğunu öne sürdü ancak duruşma savcısı Büyüksaraç'ın cezalandırılması gerektiğini talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.
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Savcı ‘ceza alsın’ dedi
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