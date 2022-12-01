Savcı ‘ceza alsın’ dedi

Türkiye eski güzeli Merve
Büyüksaraç'ın aile
kavgası başına dert
oldu. Büyüksaraç'ın
bir alacak-verecek
meselesi sonrası
dayısına hakaret
etmekten aldığı
87 günlük adli para
cezası tam ertelenecekken,
aynı suçtan
daha önce de
ceza aldığı ortaya
çıkmıştı. Eski hakaret
dosyasından tekrar
hakim karşısına
çıkan Büyüksaraç,
dayısıyla olan kavgada
asıl darp edilenin
kendisi olduğunu
öne sürdü ancak
duruşma savcısı
Büyüksaraç'ın cezalandırılması
gerektiğini
talep etti.
Duruşma, karar
verilmek üzere
ileri bir tarihe ertelendi.