Bilal Sonses Doğuş’a 5 kuruş tazminat ödeyecek

Şarkıcı Doğuş, Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final kısmıyla, kendisinin 'Bunun adına yürek derler' isimli şarkısının giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu. Şarkıların geri kalan kısımlarında da benzer olduğunu ifade eden Doğuş kendisi gibi şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.



''YOUTUBE'DAN GİZLEDİ''

Avukat Eda Salman aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde "Davalı Bilal Sonses müzakere süreci biter bitmez 'Elin olamam' isimli eseri kendisine ait YouTube hesabında gizlemiştir. Müvekkilim kendisinden izinsiz bir şekilde eserinin değiştirilmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşamıştır. Bu şekilde emeklerinin boşa gittiğini düşünerek manevi zarar görmüştür. Bu yüzden 5 kuruşluk manevi tazminat talep ediyoruz" denilmişti.



KARAR DURUŞMASI

İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Bilal Sonses'in avukatı ''Dava konusu 'Elin olamam' isimli şarkının bestecisi Uğur Ataş'tır. Ayrıca dava konusu eser hiçbir platformda kullanılmamış, hiçbir gelir elde edilmemiştir'' diyerek davanın reddini talep etti.



DOĞUŞ 5 KURUŞLUK TAZMİNATI KAZANDI

Davacı Doğuş'un avukatı Eda Salman ise ''Bahsi geçen eser YouTube platformunda söz ve müzik Bilal Sonses'e ait olarak yayınlanmıştır. Davanın kabulünü talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme, yapılan incelemede Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final müziğinin Doğuş'a ait 'Bunun adına yürek derler ' isimli şarkı ile birebir aynı olduğunu tespit etti. Mahkeme, Bilal Sonses'in Doğuş'a 5 kuruşluk manevi tazminat ödemesine karar verdi.

