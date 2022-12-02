Eski sevgilisini darp etmişti... Şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısına çıktı!

''ÖYKÜ BOĞAZIMI SIKTI''

Kendisine hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Çağatay Akman ''Benimle nasıl konuşursun diye tepki gösterdim ve Öykü bana saldırıp ittirmeye başladı. Ben kesinlikle darp uygulamadım. Ben sadece kolumla Öykü'yü engellemeye çalıştım kendisi boğazımı sıkmaya başladı. Ben de bu yüzden onu ittirdim.'' Dedi. Olay yerine polislerin geldiğini ve ardından müşteki sanık Furkan Ayaz'ın geldiğini, kendisine hitaben sinkaflı küfürler savurduğunu ve yumruk attığını ileri sürdü. Akman, ''Yumrukla beni yere düşürdü. Yerde vurmaya devam etti. Ben de Furkan'a yumruk attım. Olayda Öykü'ye değil Furkan'a küfür ettim'' diyerek savunmasını sonlandırarak beraatını talep etti.