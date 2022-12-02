Eski sevgilisini darp etmişti... Şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısına çıktı!

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın, Öykü'nün evinin önüne gelerek Çağatay'ı uzaklaştırmak istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.
10 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay'ın ise "Sizi Cihangir'de barındırmam", "Sizi öldüreceğim" şeklinde ikisine de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısında | Video
ÇAĞATAY AKMAN HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye müşteki sanık Çağatay akman ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan Çağatay Akman aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu belirterek savunmasına başladı. Akman, ''Olay günü Zeytinburnu'na gidecektim taksici Cihangir'e kadar götürebileceğini söyledi. Cihangir'e gittiğimde taksi bulamadım. Öykü'nün evinin yanında taksi durağı vardı bir müddet orada bekledim. Öykü'nün dairesine veya apartmanına girmedim. Öykü dışarı çıktı 'Ne yapıyorsun' dedi taksi beklediğimi söyledim'' dedi.
''ÖYKÜ BOĞAZIMI SIKTI''
Kendisine hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Çağatay Akman ''Benimle nasıl konuşursun diye tepki gösterdim ve Öykü bana saldırıp ittirmeye başladı. Ben kesinlikle darp uygulamadım. Ben sadece kolumla Öykü'yü engellemeye çalıştım kendisi boğazımı sıkmaya başladı. Ben de bu yüzden onu ittirdim.'' Dedi. Olay yerine polislerin geldiğini ve ardından müşteki sanık Furkan Ayaz'ın geldiğini, kendisine hitaben sinkaflı küfürler savurduğunu ve yumruk attığını ileri sürdü. Akman, ''Yumrukla beni yere düşürdü. Yerde vurmaya devam etti. Ben de Furkan'a yumruk attım. Olayda Öykü'ye değil Furkan'a küfür ettim'' diyerek savunmasını sonlandırarak beraatını talep etti.
ERTELENDİ
Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'ın avukatı aleyhe hususları kabul etmediklerini beyan etti. Mahkeme, bir sonraki celse Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'ın dinlenmesine, tanıkların dinlenmesine ve Çağatay Akman'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.