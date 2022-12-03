Boğazımı sıkıp yumruk attılar ben kendimi savundum

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, geçen yıl eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi sonrası ikisini de darp ettiği iddia edildi.İddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay'ın ise "Sizi Cihangir'de barındırmam", "Sizi öldüreceğim" şeklinde ikisine de hakaret edip tehdit ettiği kaydedildi. Akman'ın, 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye Akman ve avukatları katıldı. Akman kendisini şu sözlerle savundu:"Olay günü Zeytinburnu'na gidecektim, taksici Cihangir'e kadar götürebileceğini söyledi. Cihangir'e gittiğimde taksi bulamadım. Öykü'nün evinin yanında taksi durağı vardı, bir müddet orada bekledim. Öykü'nün dairesine veya apartmanına girmedim. Öykü dışarı çıktı 'Ne yapıyorsun?' dedi, taksi beklediğimi söyledim.''Uslu'nun kendisine hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Akman, "Benimle nasıl konuşursun diye tepki gösterdim. Öykü bana saldırdı. Ben kesinlikle darp etmedim, kendisi boğazımı sıkmaya başladı. Ben de onu ittim'' dedi. Daha sonra olay yerine Furkan Ayaz'ın geldiğini, kendisine küfürler savurduğunu ve yumruk attığını ileri süren Akman, "Yumrukla beni yere düşürdü. Yerde vurmaya devam etti. Ben de Furkan'a yumruk attım. Olayda Öykü'ye değil Furkan'a küfür ettim'' diyerek beraatini talep etti.Duruşmada Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'ın avukatı, Çağatay Akman'ın ifadesini kabul etmediklerini beyan etti. Mahkeme, bir sonraki celse Öykü Uslu, Furkan Ayaz ve diğer tanıkların dinlenmesine ve Çağatay Akman'ın duruşmalardan vareste tutulmasına (mahkeme salonunda bulunmaktan muaf) karar vererek duruşmayı erteledi.