Petek Dinçöz’den oğluna özel şarkı

Petek Dinçöz, 8 yıl sonra hazırladığı şarkılarını art arda yayınlamaya devam ediyor. 'Çılgınlar Gibi', 'Sevgi Arsızı' ve 'Sensiz Bu Yaz' şarkıları sonrasında Dinçöz, yeni parçası 'Büyük Ustam'ı geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda video klibi ile yayımladı. Dinçöz'ün oğluna özel yaptığı şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait.Dinçöz'ün şarkısının sözlerinin bir bölümü ise şöyle: Hani hep sen derdin ya/Bu aşkın başından sonuna/ Mahşerde bile bendim/ Şah damarında/ Ağlarım ben bilirsin /Olsun aksın gözyaşım / Helal olsun sana / Yanarım ben bilirsin / Sensiz kaldığımda/ Varsın aksın gözyaşım /Feda olsun sana/ Seni benden fazla seven biri olursa tanıştır kaderimdir /O benim büyük ustam