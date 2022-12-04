“Ateş Kuşları”nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Ateş Kuşları'nın tanıtımında, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin, "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da, çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek… Bizimkiler almış çöpten beni. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkın'la Sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni…