“Kardeşlerim” herkesi ekrana kilitledi

Kardeşlerim 70.bölümü ile Tüm Kişiler'de %10,17 izlenme oranı ve %24,94 izlenme payı alarak birinci olurken, AB'de %6,13 izlenme oranı ve %15,99 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,94 izlenme oranı ve %16,63 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.