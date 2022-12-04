Haberler Günaydın Haberleri Off-Road kraliçesinin köpeğini katlettiler
Giriş Tarihi: 4.12.2022

Off-Road kraliçesinin köpeğini katlettiler

Türkiye Off-Road şampiyonu Yasemin Biber Toker, çalıştığı modifiye atölyesinde hayatının şokunu yaşadı. Daha önce tartışıp davalık olduğu atölyenin sahibi Sadık K., ünlü yarışçının pitbull cinsi köpeğini tüfekle vurarak öldürdü

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Off-Road kraliçesinin köpeğini katlettiler
SOLUĞU KARAKOLDA ALDI
OFF-ROAD kraliçesi Yasemin Biber Toker, Maltepe'deki modifiye atölyesinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Meslektaşı Nihat Keskin ile birlikte beslediği pitbull cinsi köpeğin, atölyenin sahibi Sadık K. tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi. Toker, acı haberin ardından soluğu karakolda aldı.




KORKUTMAK İÇİN YAPTIM
Toker ve Keskin, çalıştığı atölyenin sahibi Sadık K.'den köpeklerini öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sadık K., "Köpek 20 tavuğumu telef etti.



Diğer hayvanlarımı da öldürmemesi için korkutmak amacıyla ateş ettim" diye kendini savundu. Savcılık, tutuklama talep etti. Hakimlik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Off-Road kraliçesinin köpeğini katlettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA