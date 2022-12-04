Off-Road kraliçesinin köpeğini katlettiler

OFF-ROAD kraliçesi Yasemin Biber Toker, Maltepe'deki modifiye atölyesinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Meslektaşı Nihat Keskin ile birlikte beslediği pitbull cinsi köpeğin, atölyenin sahibi Sadık K. tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi. Toker, acı haberin ardından soluğu karakolda aldı.Toker ve Keskin, çalıştığı atölyenin sahibi Sadık K.'den köpeklerini öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sadık K., "Köpek 20 tavuğumu telef etti.Diğer hayvanlarımı da öldürmemesi için korkutmak amacıyla ateş ettim" diye kendini savundu. Savcılık, tutuklama talep etti. Hakimlik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.