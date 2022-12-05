ATV'nin yakında başlayacak dizisi Ateş Kuşları'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin, "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek, çürümüş meyve, yırtık pabuç atılır da, çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek" sözleri damgasını vurdu.GÜLAYŞE karakterinin şu sözleri de yüreklere dokundu: "Bizimkiler almış çöpten beni. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkın'la Sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Neşeleriyle sarıp demişler ki bana; 'Korkma. Biz varız. Seni bırakmayız!"