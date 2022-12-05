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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Korkma biz varız seni bırakmayız

Korkma biz varız seni bırakmayız
ATV'nin yakında başlayacak dizisi Ateş Kuşları'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin, "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek, çürümüş meyve, yırtık pabuç atılır da, çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek" sözleri damgasını vurdu.



'MERCAN ANNEM OLDU, ALİ BABAM'
GÜLAYŞE karakterinin şu sözleri de yüreklere dokundu: "Bizimkiler almış çöpten beni. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkın'la Sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Neşeleriyle sarıp demişler ki bana; 'Korkma. Biz varız. Seni bırakmayız!"
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Korkma biz varız seni bırakmayız
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