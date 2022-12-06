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Giriş Tarihi: 6.12.2022 07:53 Son Güncelleme: 6.12.2022 08:10

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam seyirciyi atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için acı bir kayıp!

12.Bölüm:

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

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Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
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