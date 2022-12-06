Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için acı bir kayıp!

12.Bölüm:
Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.
Ben Bu Cihana Sığmazam 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Şimdi şov yapma sırası bende.." | Video
Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.