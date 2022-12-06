Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Güneş’ten vazgeçmiyor!

14. Bölümde neler yaşandı?

ÜMRAN SONUNDA GÜNEŞ'İ ALDI, FIRAT VE ELİF'İ DE AYIRDI ANCAK HERKESİ KANDIRAN ELİF, GİDERKEN GÜNEŞ'İ DE YANINA ALDI!

Güneş, geçici olarak sosyal hizmetlere verilir. Elif bu olayla yıkılır ve kapısında nöbet tutar. Yemekten içmekten kesilir. Fırat ne kadar onun yanında olmaya çalışsa da boştur.