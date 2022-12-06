Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Güneş’ten vazgeçmiyor!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #Vazgeçmem, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.
14. Bölümde neler yaşandı?
ÜMRAN SONUNDA GÜNEŞ'İ ALDI, FIRAT VE ELİF'İ DE AYIRDI ANCAK HERKESİ KANDIRAN ELİF, GİDERKEN GÜNEŞ'İ DE YANINA ALDI!
Güneş, geçici olarak sosyal hizmetlere verilir. Elif bu olayla yıkılır ve kapısında nöbet tutar. Yemekten içmekten kesilir. Fırat ne kadar onun yanında olmaya çalışsa da boştur.
Son dileği de Güneş ile vedalaşmaktır. Fırat, Güneş'i buluşmaya getirir. Fırat'ın pamuk şeker almasını fırsat bilen Elif, Güneş'i kaçırır. Arkasında Fırat'a veda mektubu bırakan Elif, Güneş'i de yanına alarak kaybolur.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.