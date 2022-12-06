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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Gökçe Kırgız Taner ismini tescil ettirdi: Artık ölene kadar bu ismi kullanacağım

Gökçe Kırgız, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’deki bir kafede hayranlarıyla bir araya geldi. Hemcinsleriyle hem eğlenen hem de dertleşen sanatçı, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir şarkıcı nedeniyle yaşanan karışıklığa son noktayı koyduğunu açıkladı: “Artık adım Gökçe Kırgız Taner. Bu ismi marka patent enstitüsüne de tescillettirdim.” Sanatçı, “Bu ismi artık ölene kadar kullanacağım” dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Gökçe Kırgız Taner ismini tescil ettirdi: Artık ölene kadar bu ismi kullanacağım
Bir süredir kendisiyle aynı isme sahip bir şarkıcıyla aralarında hukuk savaşı yaşanan Gökçe Kırgız, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de düzenlenen kadınlar matinesine katıldı. Kırgız, gece boyunca hem eğlendi hem hayranlarını eğlendirdi hem de sevenleriyle dertleşti. Gecede yaşadığı hukuk mücadelesinden de söz eden Kırgız, sonunda kanuni olarak sorunun çözüldüğünü belirtti.



Şarkıcı, "Artık adım ve soyadım Gökçe Kırgız Taner olarak tescillendi. Çareyi adımı marka patent enstitüsüne tescil ettirmekte buldum. Bundan sonra ölene kadar bu ismi bu şekilde kullanacağım. Tüm dijital platformlarda ve arama motorlarında da artık ismi Gökçe Kırgız Taner olarak değişti" dedi.
Gece boyunca Başakşehirlilerden ilgi gören şarkıcı, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Gökçe Kırgız Taner ismini tescil ettirdi: Artık ölene kadar bu ismi kullanacağım
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