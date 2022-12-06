Gökçe Kırgız Taner ismini tescil ettirdi: Artık ölene kadar bu ismi kullanacağım

Bir süredir kendisiyle aynı isme sahip bir şarkıcıyla aralarında hukuk savaşı yaşanan Gökçe Kırgız, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de düzenlenen kadınlar matinesine katıldı. Kırgız, gece boyunca hem eğlendi hem hayranlarını eğlendirdi hem de sevenleriyle dertleşti. Gecede yaşadığı hukuk mücadelesinden de söz eden Kırgız, sonunda kanuni olarak sorunun çözüldüğünü belirtti.Şarkıcı, "Artık adım ve soyadım Gökçe Kırgız Taner olarak tescillendi. Çareyi adımı marka patent enstitüsüne tescil ettirmekte buldum. Bundan sonra ölene kadar bu ismi bu şekilde kullanacağım. Tüm dijital platformlarda ve arama motorlarında da artık ismi Gökçe Kırgız Taner olarak değişti" dedi.Gece boyunca Başakşehirlilerden ilgi gören şarkıcı, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.