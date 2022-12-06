Kuruluş Osman’da Osman Bey dört yandan kuşatıldı!

İSMİHAN SULTAN'LA KÖPRÜLERİ ATAN OSMAN BEY'İN HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir. İsmihan Sultan, Osman Bey'le arası açılan Konur Alp'i de yanına çekmek için hamle yapar. Amacı Osman Bey'i yalnızlaştırıp bir fermanla beyliğini ve mülklerini almaktır. Osman Bey içerisine girdiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? İsmihan Sultan'a "Daha hiçbir şey görmediniz" diyerek rest çeken Osman Bey'in planı nedir? İsmihan Sultan'a nasıl karşılık verecektir? Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedecek midir?