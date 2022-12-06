Özge Ulusoy’dan babaya son veda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası son yolculuğuna uğurlandı!

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Haydar Ulusoy'un Pazartesi günü Ankara Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Sonrasında ise cenaze İstanbul'a getirildi. Ulusoy'un cenazesi askeri tören ve cenaze namazının kılınması için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Tören mangası tarafından Türk Bayrağına sarılı cenaze musalla taşına konuldu.