Özge Ulusoy’dan babaya son veda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası son yolculuğuna uğurlandı!

Ankara Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden pazar günü 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli hava savunma albay Haydar Ulusoy'a Elif N.'nin kullandığı 06 DV 2053 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralan Haydar Ulusoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi Armağan Ulusoy ile kızları Özge ve Nilay Ulusoy büyük üzüntü yaşadı.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Haydar Ulusoy'un Pazartesi günü Ankara Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Sonrasında ise cenaze İstanbul'a getirildi. Ulusoy'un cenazesi askeri tören ve cenaze namazının kılınması için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Tören mangası tarafından Türk Bayrağına sarılı cenaze musalla taşına konuldu.