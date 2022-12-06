Saygısız fenomen cezasız kalmadı

Sosyalmedya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi Sevda Turan'ın AVM'de başörtülü bir kadına hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı. Betkayan, Ece Vardarlı'ya, "Varoş, cahil, yobaz, örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" demişti. İfadesi alınan annekız kimseye hakaret etmediklerini beyan etmişti. Güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı ve eşinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edilmişti. Savcılık, anne-kız hakkında 'hakaret' suçundan dava açtı.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada anne üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.Hakarete uğrayan Ece Vardarlı'nın eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları kaydetmek için telefonunu çıkarttı. Bu sırada Sevda Turan, Mustafa Vardarlı'ya hitaben hakaretler savurarak "Yobazlar sizi!" şeklinde sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak anne kızın kendilerine hakaret ettiğini söyledi.