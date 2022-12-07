11 ayda 4 milyon ziyaretçi

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine bu yılın ocakkasım döneminde, 3 milyon 970 bin 909 ziyaretçi giriş yaptı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, turizmde yaşanan hareketlilik ziyaretçi sayısına da yansıdı. Geçen yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 160 bin 483 ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerleri, yüzde 83 artışla 4 milyon ziyaretçiye ulaştı. Nevşehir Valiliği'nin paylaşımına göre, ağustos ayı 652 bin 921 ziyaretçi ile en yoğun ay oldu. Göreme Açık Hava Müzesi, 1 milyon 4 bin 666 ziyaretçi ile en çok ilgi gören turizm merkezi oldu.