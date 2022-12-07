50’nci yıla görkemli kutlama

1972 yılından bu yana kültür ve sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı Kuruçeşme'de düzenlenen özel gecede kutlandı. Geceye vakfın çalışanları, sponsorlar, sanatçılar katıldı.İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İKSV, 50 yıldır burada, ben de 50 yıldır buradayım. Bu 50 yılda yalnızca ilk festivalin açılışını kaçırmıştım. İKSV'nin en yakın takipçilerinden biri olduğumu belirtmek büyük gurur veriyor bana. Çalışanlarımızla milyonlarca kişiye ulaştık. 50 yıldır yollarımızın kesiştiği herkesin hayatında olumlu bir etki yaratmak için çalıştık. Hep birlikte İKSV'yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz." Etkinlikte sanatçı Nükhet Duru ve orkestrası sahne aldı. Sevilen şarkılarını yorumlayan Duru'ya 'Melankoli' adlı şarkısında Kalben eşlik etti. Duru ayrıca Kenan Doğulu ile 'Güzeller İçinden' isimli şarkıyı seslendirdi.