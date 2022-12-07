‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!

Cezayir, Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı ve adamlarını öldürdü ancak bu hamlenin bedeli Cezayir için çok ağır oldu. Tatavlalı, Orhan'la birlikte Dumrul'a tuzak kurdu. İnfaz edildiği anı da Cezayir'e telefonda izletti. Cezayir en güvendiği kişilerden birini kaybetmiş oldu.