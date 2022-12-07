‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!

"BBCS" on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,35 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın on ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
Cezayir en yakınını kaybetti!
Sabit'in adamları Kurban Baba'nın evini bastı ve çocuklarını rehin aldı. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir, Sabit'i çaresiz bırakan bir plan yaptı ve Sabit'in ablası Fehime'yi oyuna dahil etti.
Cezayir, Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı ve adamlarını öldürdü ancak bu hamlenin bedeli Cezayir için çok ağır oldu. Tatavlalı, Orhan'la birlikte Dumrul'a tuzak kurdu. İnfaz edildiği anı da Cezayir'e telefonda izletti. Cezayir en güvendiği kişilerden birini kaybetmiş oldu.
Ve son olarak Cezayir, Firuze'yı terk edip Leyla'ya döndü.