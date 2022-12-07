‘Çiftçi kızıyım tarlayı, hasadı iyi bilirim’

Oyuncu Demet Evgar, tarım temalı 'Toprak Diyerek Geçme' belgeselinin ön gösterimine katıldı. Çiftçi bir anne- babanın kızı olduğunu söyleyen Evgar "Bugün izleyeceğimiz belgesel- video çalışmasını uzun zamandır bekliyorum. Tarım, hasat, bunlar bana yabancı kavramlar değil. Çiftçiliğin nasıl yoğun bir emek gerektirdiğini görerek büyüdüm. Sabah erkenden kalkıp tarlada çalışmanın, toprağa emek vererek, terini akıtarak bir ürün yetiştirmenin ne olduğunu, yoğun bir emeğin sonucu olan hasat zamanında yaşanan sevinci bilirim" dedi.