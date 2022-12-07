Dolap kardeşliği

Magazin dünyasında ünlüler aynı kıyafeti giyince önce pişti, ardından da 'Kim önce giydi?' haberi yapılır. Ancak iki ünlü kardeşin yıllardır aynı kıyafetleri değişik kombinlerle giydiği ortaya çıktı.Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar milyonlarca hayranı olan Hande Erçel ile 4.9 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel'in fotoğrafları yakından incelendiğinde iki kardeşin de aynı gardırobu kullandığı görüldü. Bu durum "İki kardeş ne kadar da tutumlu" yorumlarına neden oldu.