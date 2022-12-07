Elif, Güneş’ten vazgeçmiyor!

ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından biri olan dizinin bölüm etiketi olan #Vazgeçmem Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. 14'üncü bölümde; Güneş, sosyal hizmetlere verilir. Elif, yıkılır. Yemekten içmekten kesilir. Ümran, sürpriz kararla Güneş'in yasal vasiliğini alır. Elif bir kez daha yıkılır. İstanbul'dan gitme kararı alır. Son dileği de Güneş ile vedalaşmaktır. Fırat, Güneş'i buluşmaya getirir. Fırat'ın şeker almasını fırsat bilen Elif, Güneş'i kaçırır.