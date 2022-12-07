Esra Erol haftaya birincilikle başladı

Hafta içi her gün atv'de birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 5 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,34 izlenme oranı ve yüzde 29,04 izlenme payı alarak birinci oldu. Programda canlı yayına bağlanan bir izleyici Gülizar'ın 15 yaşındaki Şahin'le değil de Şahin'in babasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra Gülizar'ın abisi telefonla programa katıldı ve Gülizar'ın, Şahin'in babasının yanına gideceğini söyledi.