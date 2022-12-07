Kuruluş Osman’da Osman Bey dört yandan kuşatıldı!

'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 107'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in ardından Konur Alp'in de İsmihan Sultan'ın yanında yer alması dengeleri değiştirirken; İsmihan Sultan, Osman Bey'e yeğeni Aktemur Bey üzerinden büyük bir tuzak kurar. Osman Bey, içine düştüğü bu cendereden kurtulmak için harekete geçer. Olof'un karargah baskınıyla zor durumda kalan Bala Hatun nasıl kurtulmuştur? Bütün bu soruların cevabı 'Kuruluş Osman'ın 107'inci bölümünde cevap bulacak.
İSMİHAN SULTAN'IN OSMAN BEY'E CEHENNEMİ YAŞATMA PLANI!
Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır?
Kuruluş Osman 107. bölüm fragmanı izle | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? | VİDEO
İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?
İSMİHAN SULTAN KONUR ALP'İ YANINA MI ÇEKİYOR?
Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir. Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?
AKTEMUR ÜZERİNDEN OSMAN BEY'E KURULAN TUZAK
Bunca olanlar içerisinde bir de Aktemur'un kaçırılması konağı sarsmıştır. Osman Bey Aktemur'u bulabilecek midir? Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? İsmihan Sultan, Osman Bey Aktemur'un ardına düşmüşken onu ummadığı yerden vurmayı planlamaktadır. Planı işe yarayacak mıdır? Osman Bey'in karşı hamlesi ne olacaktır?
İSMİHAN SULTAN'LA KÖPRÜLERİ ATAN OSMAN BEY'İN HAMLESİ NE OLACAK?
Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir. İsmihan Sultan, Osman Bey'le arası açılan Konur Alp'i de yanına çekmek için hamle yapar. Amacı Osman Bey'i yalnızlaştırıp bir fermanla beyliğini ve mülklerini almaktır. Osman Bey içerisine girdiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? İsmihan Sultan'a "Daha hiçbir şey görmediniz" diyerek rest çeken Osman Bey'in planı nedir? İsmihan Sultan'a nasıl karşılık verecektir? Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedecek midir?
OSMAN BEY, TURGUT BEY'DEN İNEGÖL'Ü GERİ ALACAK MI?
Osman Bey artık gemileri yakmıştır. Turgut Bey'in karşısına çıkar ve İnegöl'ü ondan alacağını söyler. İkisinin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey Turgut Bey'den hem İnegöl'ü hem de canını alacak mıdır?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.